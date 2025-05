Ca y est ! La Xbox Series S, proposée désormais à 349 € en France, a tellement augmenté en France que désormais elle est disponible moins chère... En Martinique ! C'est une dinguerie quand même !Même la Series S noire est désormais à prix métropole en Martinique. La classe ! Plus qu'à appliquer l'Octroi de Mer de 12% en France métropolitaine et le compte y est! La crise Martiniquaise sera terminé et on sera enfin au niveau de la métropole niveau tarifs...Et 499 € la ROG ALLY Z1 XTREME ^^ !