God Save Birmingham est un jeu de survie et d’apocalypse zombi qui se déroule en Angleterre, à Birmingham, en Angleterre. La version en accès anticipé se concentre sur le mode bac à sable qui utilise une petite portion de la ville. La ville entière sera disponible à la sortie officielle, avec un mode campagne qui viendra ultérieurement compléter le jeu

posted the 04/30/2025 at 11:30 PM by dabaz