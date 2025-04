Oyé oyé, héros de Kvatch !Je dose TES IV Oblivion Remaster depuis sa sortie et je suis plutot content du résultat.Ce remaster se raproche plus d'un remake à mes yeux avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles choses.Oblivion est le 1er TES que j'ai fini, j'avais joué à Morrowind à l'époque sur la Xbox d'un ami mais je ne l'avais pas fini car je n'avais pas la console.Depuis la sortie du remaster, je ne joue qu'à ça, j'ai fait un Bréton pour son passif à 50% de résistance magique et je compte tout monter à 100.Pour le moment j'ai fait quelques donjons, l'arène, 5 portes d'Oblivion et quelques quêtes pour la guildes des guerriers.Je trouve que parmi les changements qu'ils ont apporté au jeu, certains sont trés bons et d'autres pas.On va commencer par les bons changements.Le 1er, on ne peut pas l'éviter, c'est les graphismes, ils ont redonné un coup de jeune à Oblivion. C'est beau et ça ne dénature pas la DA du jeu d'origine.On le voit aussi à la création de notre personnage ou sur les différents PNJ qu'on croise, les visages sont mieux fait, ça rend l'immersion encore plus grande.Coté gameplay, je n'ai pas tout le détail des changements mais rien que pour le combat au corps à corps, il y a maintenant un système de combo en fonction de l'arme qu'on utilise. Une dague peut donner jusqu'à 4 coups, une épée, 3 coups, une claymore 2 coups etc... il y a aussi des attaques chargées avec différentes animations.Lors de la création de notre personnage, en plus de notre race, classe et signe astrologique, on peut choisir une nouvelle option (notre origine) qui ajoute des points sur une stat, il y a 2 choix par race.Les compétences augmentent plus rapidement qu'à l'époque et on peut augmenter de niveau en augmentant des compétences secondaires. Dans le jeu de base, seul les compétences principales permettaient d'augmenter de niveau.Le nouveau système de montée de niveau est plus simple que l'original, là quand on gagne 1 niveau, on a 12 points à répartir dans nos stats.On ne peut pas mettre plus de 5 points par stat, on ne peut pas monter plus de 3 stats différentes et enfin, mettre 1 point en chance vous prendra 4 points d'un coup et on ne peut mettre qu'un point en chance par augmentation de niveau.Si vous souhaitez optimiser vos montées de niveau et ne pas perdre de points, vous devrez faire un de ces choix :5 points sur 2 stats et 2 points dans une autre, 4 points sur 3 stats ou alors, 4 points sur 2 stats et 1 point en chance.Ce nouveau système est moins contraignant que l'ancien mais j'aurais aimé qu'on puisse répartir nos points sur plus de 3 stats, faire un truc du genre 3 points dans 4 stats etc...Là avec le système actuel, si par exemple on se retrouve avec une stat à 99, pour notre prochain niveau, on devra mettre 1 point dedans et il nous restera 11 point à répartir sur 2 autres stats sur lesquelles on ne peut pas mettre plus de 5 points, donc on perd 1 point (je hais ça). C'est trés chiant mais si vous faites bien vos calculs, vous devrez pouvoir maxer votre perso sans perdre de point.Il me semble que tous les DLC du jeu de base sont dispo dans le remaster, il y a même un dlc en plus pour ceux qui ont l'édition deluxe (ou l'upgrade deluxe à 10€).On va passer maintenant à ce qui ne va pas dans ce remaster.Le jeu n'est pas doublé en Français, il y a bien les textes en Français mais, la seule langue proposée pour l'audio est l'Anglais. C'est bien qu'ils aient mis la VO car avant on avait pas le choix mais j'aurais aimé qu'ils laissent la VF et propose le choix de langue aux joueurs. Autre problème lié à ça, il y a souvent des intéractions entre les PNJ, on les entend parler (en Anglais) mais leur dialogue n'est pas sous-titré même si on active les sous-titres.Perso je comprends l'Anglais donc ça va mais c'est plus confortable et bien plus immersif de jouer à un jeu de ce genre en VF.Ils ont apparement changé certains dialogues, je ne sais pas si ces dialogues étaient déjà comme ça en VO à l'époque mais en VF certains PNJ ne disaient clairement pas la même chose. Je pense par exemple à un PNJ qui s'est fait voler par des elfes des bois et qui disait clairement "sales bosmers" en parlant d'eux. Là le dialogues est censuré et le PNJ tient des propos moins extrêmes. C'est cons mais le racisme dans les TES m'a toujours fait rire, j'aurais aimé qu'ils le laissent dans le remaster.Le remaster est fidèle au jeu de base et à tous les RPG en (vrai) monde ouvert, il est truffé de bugs en tout genre, il a même des bugs qui n'existaient pas dans le jeu de base.En quelques heure j'ai eu le droit à :Des crash (heureusement qu'il y a des sauvegardes auto)Des PNJ à poil sans raison (leur tenue réapparait au bout d'un moment)Des PNJ qui se déplacent bizarrement en glissantDes textures buggéesEtc...Ça n'arrive pas toutes les 2 minutes mais, quand je vois que je ne suis pas le seul et qu'il y a les mêmes bugs sur les autres plateformes, ça fait beaucoup.Si vous ne souhaitez pas avoir de quêtes buggées, pensez à sauvegarder souvent et en utilisant beaucoup d'emplacements différents afin de pouvoir revenir en arrière en cas de quêtes buggées.Voilà pour le moment c'est tout, j'aime beaucoup redécouvrir Oblivion avec ce remaster, c'est sûr que ça pourrait être meilleur mais ça va, dans les grandes lignes, il réussi son rôle.Le voyage que je me prends dans la tète est incroyable, les villes, les donjons, l'Oblivion, les quêtes, l'OST !