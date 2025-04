Alors aujourd'hui je vous propose de vous délecter du témoignage assez incroyable d'Hervé Lange, un développeur culte du siècle dernier, qui a bossé sur beaucoup de jeux marquants, que ce soit sur Amstrad CPC, Atari ST, Amiga ou bien encore PC.Il revient sur ses premiers développements, qui étaient alors entièrement écrits en Assembleur.Un vrai pionnier qui aura inventé bon nombre d'éléments (notamment un bras programmable avec un langage de type BASIC, ainsi qu'une véritable vie artificielle dans B.A.T, et cela dès 1989).Et ça nous montre bien que nos petits frenchies n'ont absolument rien à envier aux développeurs étrangers, qu'ils soient japonais, anglais ou américains.

posted the 04/19/2025 at 01:40 PM by jedi