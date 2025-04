J'en ai vu qui se posait la question lors d'un dernier article au point de mettre le doute mais l'information a bien été confirmée par Marvelous avec son Rune Factory : - Un jeu Switch 2 Edition (cartouche rouge) pourra être mis dans une Switch 1 et fonctionnera parfaitement dans cette version dédiée (donc sans l'upgrade et les éventuels bonus qui vont avec évidemment). Ce sera probablement pareil pour les Zelda ou encore MP4. Du Smart Delivery quoi.

posted the 04/18/2025 at 02:45 PM by shanks