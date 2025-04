Je tiens également à souligner que Mario Kart World dispose d'un mode à 120 fps qui est vraiment excellent. Rien ne ressemble jamais à ça dans les jeux de course sur Nintendo, et ce jeu pourrait bien être la meilleure démonstration des capacités du Switch 2.

I also need to call out that Mario Kart World has a 120 fps mode and it's damn good. Racing has never looked this smooth on any Nintendo console and this game might be the best first-party showcase of the Switch 2's upgraded display and performance.