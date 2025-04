Salut à tous,J'espère que vous allez bien !Aujourd'hui je vous partage ma découverte sur la démo de Metal Eden sur PS5 ! La démo est dispo également sur PC et Xbox Series et le jeu sortira le 6 mai prochain (ouais une semaine avant Doom The Dark Ages) !Pour résumer c'est du Fast FPS à la Doom mélangé à du Ghostrunner avec une touche de Cyberpunk pour l'univers.Je vous laisse découvrir ça en vidéo