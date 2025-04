Nintendo Général

Petit article qui fait suite àd'posté cette après-midi dans lequel il rapportait les propos deconcernant le contenu des boîtesIls ont en effet envoyé un mail viapour confirmé que les cartouches uniquement utilisable sur laet qu'elles contiendraient les données du jeu ainsi que la mise à jour :Ils ont également mis à jour le texte descriptif sur leur site officiel, afin d'expliquer plus clairement ce que contient ces boitiers.C'est d'ailleurs ce que j'avais dit sur le premier article dequi avait rapporté que le message au bas des cartouches n'était pas clair (ce qui était tout à fait vrai). Avec cette nouvelle description on comprend bien que le but était de prévenir les joueurs qu'ils peuvent acheter la mise à jour à part au lieu de payer plein pot la version Switch 2.