Après autant de mauvaises nouvelles concernant la Switch 2, un bonne nouvelle ne fait pas de mal !Donc concernant les versions Switch 2 en boite d'anciens jeux Switch(comme Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom) il s'agira bien de cartouche Only Switch 2 avec l'upgrade directement intégrer.Donc pas de cartouche Switch 1 avec un code pour l'upgrade comme avait pu le faire croire certaines infos .