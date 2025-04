Hello à tous !J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous partage une nouvelle découverte et il s'agit de Out of Sight, un survival horror à l'atmosphère profonde qui mélange les perspectives à la première et à la deuxième personne. Vous incarnez Sophie, une jeune fille aveugle qui va tenter d'échapper à ses tortionnaires avec l'aide de son nounours Teddy. La peluche devient ses yeux et son unique chance de rester en vie...La démo est disponible sur Steam et le jeu paraitra sur toutes les plateformes le 22 mai !Bon visionnage