Hier, nous avons célébré la mort de Vaval, marquant ainsi la fin de quatre jours de fête intense. La foule en liesse, les costumes flamboyants, les rythmes endiablés… une véritable explosion de joie pour célébrer la vie avant le retour au calme.J’ai voulu capturer cette ambiance unique à travers une vidéo de plus d’une heure, retraçant ces derniers jours hauts en couleur.Mardi GrasMercredi des CendresEt maintenant, place à la reprise ! Enfin… pour ceux qui ne suivent pas le Carême, car j’imagine que Mardi Gras et le Mercredi des Cendres ne sont pas fériés en France hexagonale ?

posted the 03/06/2025 at 06:00 AM by suzukube