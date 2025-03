Bon alors il était temps de rendre ses lettres de noblesse à ce titre d'exception, qui a apporté tellement de choses au monde du JV.Dungeon Master fait d'ailleurs partie des rares titres qui ont amené à ce qu'on parle ensuite de Dungeon Master-like, comme on pouvait parler de Doom-like.Le temps réel, la vie dans le donjon, l'interface, pouvoir interagir directement sur le monde avec la souris ... ceux qui l'ont découvert à l'époque ne l'oublieront jamais.Un jeu qui mérite sa place dans tout bon Top de JVs qui se respecte, et auquel j'ai donc consacré une vidéo qui se veut la plus exhaustive possible sur ce titre, avec les coulisses du développement, mais également les différentes conversions ainsi que la revue de presse de l'époque.