Salut à tous,J'espère que vous allez bienNouvelle découverte horrifique aujourd'hui : Bad Cheese.Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique inspiré par le charme étrange des animations des années 20. On incarne une petite souris qui passe le week-end chez elle, accompagnée d'un père instable alors que maman est absente. Sauf que Papa a besoin de ses pilules pour rester calme...Seule la démo est dispo sur Steam, le jeu n'a pas encore de date de sortie.Bon visionnage

Like

Who likes this ?

posted the 02/20/2025 at 05:32 PM by oniclem