Annoncé lors du State of Play"Lorsque les rues de Londres sont englouties par une invasion de l'Outworld, la seule survivante, Gwendolyn, découvre un mystérieux pouvoir lui permettant de commander les légendaires Chevaliers de la Table Ronde. Poussée par la vengeance et le besoin désespéré de sauver sa sœur, elle s'embarque dans un voyage aux enjeux considérables à travers deux mondes : un Londres moderne bouleversé et la mythique Avalon.Libérez le pouvoir des mythiques chevaliers spectraux, affrontez des ennemis colossaux dans des lieux emblématiques et découvrez la vérité qui se cache derrière le brouillard gris dans cette action-aventure palpitante inspirée de la légende arthurienne. Saurez-vous maîtriser les pouvoirs de Gwendolyn et décider du sort de deux mondes ?"Sortie prevue sur PS5, Xbox et PC.