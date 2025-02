Jeux Vidéo

Souvenez-vous, cette manette avait fait parler d'elle suite à une fuite de documents internes à Microsoft lors de l'acquisition d'Activision Blizzard. Parmi les informations révélées, on y trouvait une nouvelle manette Xbox, nom de code "Sebile". Avec cette manette, Xbox mise sur un retour haptique de nouvelle génération. Le brevet déposé fin 2024 décrit un système de moteurs haptiques haute définition intégrés dans les poignées, permettant des vibrations plus immersives et précises, semblables à celles offertes par la DualSense de Sony, et capables de s'adapter aux différentes situations de jeu.Microsoft semble avoir pour objectif d'être omniprésent, que ce soit via le cloud sur les TV connectées ou les Fire Stick d'Amazon avec Game Pass, ou en publiant des jeux sur PC, PS5, et probablement la Switch 2, et ce brevet prouve que le projet de manette à retour haptique est toujours en développement. Et si, en plus de la compatibilité avec la Xbox Series et PC, Microsoft proposait cette manette, ainsi que les versions "classique" et "elite" à des prix plus accessibles, pour d'autres plateformes ?Imaginons une version pour PlayStation 5 (avec, pourquoi pas, avec le label officiel Sony). De nombreux joueurs vantent déjà les mérites des manettes Xbox, alors il serait intéressant de pouvoir jouer à des jeux PS5 (et pas seulement des titres Microsoft ^^) avec une manette pensée pour l'ergonomie et l'efficacité. L'asymétrie du joystick gauche, par exemple, offre une position plus naturelle pour le pouce chargé des déplacements. Bien que des manettes tierces proposent déjà cette conception, la qualité Xbox pourrait faire toute la différence.Habituée des manettes collectors et personnalisables, Xbox pourrait élargir sa gamme à d'autres plateformes que la Xbox Series, ouvrant ainsi un véritable marché à exploiter.