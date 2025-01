Petite découverte très appréciable : un rogue like basé sur le jeu The Legend of Zelda 3.Sorti sur SNES début des années 90, il est encore aujourd'hui considéré comme étant un des jeux les plus fondamentaux de la série et du monde vidéoludique dans son ensemble. Souvent imité, jamais égalé, nombreux sont les "mods" de cet opus créés par des fans qui permettent de suivre une aventure alternative de l'histoire du jeune Link dans la contrée d'Hyrules.Ici, il ne s'agit pas d'une rom hack mais bel et un bien d'un jeu PC. L'idée (géniale) est de transformer le jeu de base en un rogue like, à la façon d'un Binding of Isaac. Ce dernier s'inspirant très largement de la série Zelda, la boucle est donc bel et bien bouclée.Les objets, les décors, les ennemis, les boss, tout est repris du jeu original mais avec de nombreux ajouts qui accompagnent généralement ce genre de projet. Une myriade d'objets supplémentaires, des design alternatifs pour notre héro, de nombreux mobs inédits complétant le rooster déjà très diversifié, mais surtout, une création aléatoire des niveaux qui rend chaque partie uniqueLe but du jeu est de finir une dizaine de levels comprenant des marchand, des passages secrets, un village bourré de pnj à découvrir, pour arriver devant le boss final, armé de tous les trésors trouvés durant notre exploration.Une superbe surprise qui étonne à charque partie. On ne peut s'empêcher de se demander comment Nintendo n'y a pas pensé avant, tant l'expérience semble légitime.Les plus :- Le monde de Zelda 3 qui n'a pas pris une ride- La reconnaissance de contrôleur automatique- Les ajouts inédits- Le sentiment de déjà maitriser les mécaniques de baseLes moins :- Pas d'évolution du personnage, on recommence de zéro à chaque fois- Le gameplay un peu "sensible" dans le maniement du héro.Un conseil, foncez l'essayer avant qu'il ne se fasse kick par Nintendo !