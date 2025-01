Un point sur les informations concernant Intergalactic: The Heretic Prophet.- En développement depuis quatre ans. 250 développeurs sont impliqués.- Trent Reznor et Atticus Ross composeront la bande originale.- Neil Druckmann (writer/director) et Kurt Margenau (game director) sont à la tête du projet comme pour The Last of Us 2.- Le jeu se déroule dans un 1986 futuriste et promet d'être un véritable retour aux racines dans le genre action-aventure.- Sempiria, une planète éloignée dont les communications avec le reste de l’univers ont été coupées il y a des centaines d’années, sera a priori le hub principal du jeu : "Jordan devra utiliser tous ses talents et son courage si elle espère être la première personne en 600 ans à quitter son orbite."- Il proposera l'histoire la plus folle et la plus créative, ainsi que le gameplay le plus profond, depuis la création de Naughty Dog.- L'histoire sera centrée sur une religion fictive et sur ce qu’il se passe lorsque l’on place sa foi dans différentes institutions.- Les Five Aces, un groupe de criminels notables, seront importants dans le jeu.- Le casting est composé de Tati Gabriel (Jordan A. Mun), Halley Gross (agent de Jordan), Kumail Nanjiani (Colin Graves), Tony Dalton (un membre des Five Aces), Stephen A. Chang (un membre recherché par Jordan), Ashley Scott (une membre des Five Aces), Troy Baker (?) et Hideo Kojima (caméo teasé lors de sa visite chez Naughty Dog durant les Game Awards 2024).- Il devrait proposer des éléments horrifiques. Tye Martinez, spécialisé dans les films d'horreur et de suspense, a travaillé comme artiste conceptuel chez Naughty Dog. Colin Lorimer, un artiste visuel qui a également travaillé sur le jeu, a posté les hashtags suivant "#alien #akira #starwars #horreur #fantasy #intergalactique #naughtydog #ps5 #sony" sur son Instagram lors de son annonce.- Le robot présent à la fin du trailer est un clin d'oeil à un concept art de Jak IV (il fut en développement pendant plusieurs mois entre 2010 et 2012, avant d’être annulé au profit de The Last of Us) qui avait été dévoilé pour les 30 ans de Naughty Dog en 2014. A noter que les yeux rouges pourraient être une référence aux robots du Doctor Uckmann de Savage Starlight.- La Porsche 984 Tempest NDX de Jordan serait une référence à la Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter (une collaboration entre Porsche et LucasFilm en 2019 pour Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker).- L'épée laser de Jordan (modèle VLT-67) fait un bruit d’ampli et ressemble à un égaliseur audio. Son apparence rappelle celle des armes de CBB-73, un personnage du JCC Savage Starlight dans The Last of Us 2.