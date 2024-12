Salut à tous,J'espère que vous allez bienPour finir l'année, je vous propose de découvrir Lake, un jeu graphique d'aventure sans prise de tête dans lequel notre héroïne Meredith décide de revenir dans sa ville natale en pleine campagne pour devenir livreuse Amazon.Un jeu chill parfait pour se détendre en période de fêtes. Le jeu est disponible sur tous les supports.Sur ce je vous souhaite à tous un très bon réveillon du jour de l'an et en avant pour de nouvelles aventures en 2025 !Que cette nouvelle année soit faite de belles découvertes vidéoludiques

posted the 12/31/2024 at 04:19 PM by oniclem