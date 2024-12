Salut à tous,J'espère que vous allez bienEn amont des fêtes j'ai fait la découverte d'un jeu très spécial appelé MiSide. Un jeu d'aventure / drague très inspiré de Doki Doki Literature Club et qui va donc, vous l'aurez compris, tendre vers de l'horreur psychologique bien tordue.J'ai essayé la démo mais le jeu est disponible depuis le 11 décembre sur Steam à un peu de moins de 15€.Bon visionnage et bonnes fêtes à tous

posted the 12/23/2024 at 03:44 PM by oniclem