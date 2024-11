Ça y est, j'ai enfin reçu mon exemplaire de 'The Spectrum', la recréation de l'ordinateur iconique de Sinclair, le premier que j'ai eu, où j'ai d'ailleurs fait mes premiers programmes en Basic !!!Je vous livre mon test en détail ,avec unboxing, présentation des jeux intégrés, et même une petite démonstration du Basic.Franchement, une super bécane avec une finition vraiment au top. Le succès a l'air d'être au rendez-vous car la machine est victime de son succès dans les magasins en ligne ...

posted the 11/24/2024 at 03:55 PM by jedi