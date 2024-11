Jeux Video

En deux mots.- Selon Shpeshal Nick (on garde quelques pincettes malgré de récents bons coups)- On parle bien d'un remaster et pas d'un remakeAprès me semble que le jeu avait déjà un upgrade boost 60FPS sur Xbox Series (vous direz pour la PS5) mais ça occupera du monde en attendant le prochain FromSoftware.Vous dîtes ?Bloodborne ?