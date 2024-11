Jeux Vidéo

Source et article original :

Adam Starkey - Publié le 8 Nov 2024L'annonce de la PS5 Pro avec un prix de 699,99 £ a suscité des réactions mitigées, mais la console devrait tout de même se vendre auprès de son public de niche.La mise à niveau de mi-génération précédente de Sony, la PS4 Pro, ne représentait qu'environ 14 % des ventes totales de PS4, et il est probable que la PS5 Pro suive la même tendance. Au moment d’écrire ces lignes, soit un jour après son lancement, la console est toujours largement disponible sur Amazon et d'autres détaillants.Comme pour chaque lancement de console aujourd'hui, les scalpers tentent d'acheter des consoles pour les revendre à des prix gonflés afin de capitaliser sur la forte demande. Dans le cas de la PS5 Pro, cependant, ils n'ont clairement pas compris la situation.Quelques vendeurs sur eBay proposent la console à un prix inférieur au prix de détail, allant de 680 à 700 £.Bien que certaines de ces annonces aient trouvé preneur, il en reste une au prix de détail de 699,99 £, tandis qu'une autre aux enchères est actuellement à 650 £. Ce chiffre pourrait augmenter avant la fin de l'enchère, mais il semble peu probable qu'il dépasse le prix de détail, étant donné que la console est encore facilement disponible auprès des détaillants habituels.Cela semble être également le cas dans d'autres pays. Selon, des vendeurs sur le site de revente japonais Mercari ne vendent la console qu'entre 10 000 et 20 000 ¥ (environ 50 à 100 £) de plus que le prix de détail.La publication note cependant que Mercari prélève une commission de 10 % sur les ventes, et les frais de port sont à prendre en compte, ce qui fait que de nombreux scalpers perdent encore de l'argent ou ne font que récupérer leur mise.Cependant, tout n'est pas perdu pour les scalpers (malheureusement), car la demande s'est intensifiée pour les lecteurs de disque. La PS5 Pro étant une console uniquement numérique, Sony vend des lecteurs de disque externes pour un prix additionnel de 99,99 £. Au moment d'écrire ces lignes, cependant, il n'y a plus de stock dans les boutiques PlayStation Direct au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ces lecteurs se vendent maintenant à des prix gonflés ailleurs.Sur eBay, les lecteurs de disque PS5 se vendent actuellement entre 155 et 210 £, et ce prix pourrait encore augmenter jusqu'à ce que Sony réapprovisionne.En combinant tous ces coûts élevés, l'attrait limité de la PS5 Pro semble encore plus discutable. Sans parler des façades supplémentaires à acheter.Pour ce qui est des points positifs de la console, Sony a récemment révélé les spécifications améliorées, notamment 2 To de stockage interne, et a précisé tous les jeux qui seront compatibles avec des améliorations dès le lancement.Je n'ai pas mis les prix en euros dans la traduction, étant donné que les prix de la console et du lecteur ne correspondent pas aux valeurs réelles une fois convertis au taux du marché.