Alors non, pas de vannes... Question sérieuse, y a t'il un de ces jeu qui soit bien?



Alors oui c'est subjectif un avis, mais sont-il fun, y en a t'il un qui mise moin sur le grind que les autres, ou qui vend ces ajouts a un prix correct.

Ayant l'habitude de Warframe... Faire un peu de grind, ou ouvrir exceptionnellement le porte feuilles pour acheter un truc, par manque de temps, ou juste soutenir le studio, ne me dérange pas...



Après faut voir a quel point ces jeux peuvent forcer la chose. Et puis surtout le gameplay est il fun?



Donc si quelqu'un a un avis sérieux pour faire une comparaison. Merci.



PS: autre question , pourquoi Hoyo a t'il fait 3 jeux, plutôt que de fusionner les univers façon multivers? une idée?