Blumhouse, la maison de productions de films d'horreur, se lance dans le jeu vidéo en éditant des jeux de petites équipes, à commencer par Fear the Spotlight par Cozy Game Pals.

L'esthétique va vous taper dans l'œil en premier avec son côté rétro PS1, très en vogue dans le milieu indépendant d'horreur, mais l'équipe va l'utiliser à bon escient pour créer une atmosphère marquante et donner un sentiment d'isolement de part l'épure des graphismes.

Fear the Spotlight tirera aussi son épingle du jeu via ses énigmes satisfaisantes, qui vous placeront en vue à la première personne, vous permettant d'avoir une vraie interaction avec les décors (un peu a la manière des jeux 3DS).

Chaque mouvement devra y être effectué par le joueur, donnant quelques moments de tension. Car oui, vous n'êtes pas seul, et vous devrez aussi vous cacher pour échapper au projecteur : des scènes réussies et pas frustrantes.

Fear The Spotlight est le jeu petit jeu parfait pour Halloween : rythmé et court, avec une ambiance vraiment pesante et un scénario simple mais intéressant sur fond d'enquête et de deuil. La petite pépite indé d'horreur.