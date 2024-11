Salut à tous,Je vous partage ma toute dernière découverte : Karma - The Dark World. Un thriller psychologique et horrifique dans lequel notre héros se retrouve en 1984 dans une Allemagne de l'est dystopique.Le jeu n'a pas de date de sortie pour le moment mais devrait sortir sur Steam, PS5 et Xbox Series. La démo n'est disponible que sur Steam.Bon visionnage