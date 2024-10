Dire que Neva (2e production de Nomada Studios après le fantastique Gris) était attendu tient de l’euphémisme. Nous jouons cette fois-ci une nouvelle jeune femme, accompagnée de Neva, une chimère loup / cerf, dans un monde onirique menacé par un mystérieux fléau ténébreux.

Avec Neva, on retrouve immédiatement la touche "Gris" de ses créateurs, avec une direction artistique toujours aussi flamboyante, d'une finesse et d'une beauté inédite.

Côté musique, le groupe Berlinist marque un retour grandiose. Côté gameplay, on se retrouve de nouveau dans un cinematic plateformer, nourri d'énigmes et d'obstacles nécessitant astuce et réflexe, dans une logique aussi épurée qu'originale, sur bien des tableaux.

Petite nouveauté, le jeu joue sur une complémentarité progressive entre les 2 protagonistes principaux, et notre héroïne peut désormais se battre, tel un Hollow Knight qui a clairement marqué les développeurs pour sa précision et sa vivacité.

Les affrontements, notamment des boss, sont plutôt cools ; le level design, riche et très verticale. Seul le 1er chapitre , assez plat, et la fin, m'ont un peu déçu. Dans l'ensemble, Neva est un jeu prenant et incandescent. Un très beau voyage.

Quatre ans après l'excellentissime Gris, Nomada Studio nous revient en grande forme avec Neva. Avant de parler du fond du jeu, un petit tour sur la forme puisque comme leur précédent jeu, Neva est magnifique visuellement, et il l'est même de façon indécente.

Le studio n'a rien perdu de sa maestria de ce côté, et il en va de même pour l'OST composée par Berlinist, toujours aussi touchante, même si un moins marquante que son prédécesseur.

Pour le fond maintenant, si on se rapproche de Gris de par sa composante plateforme, il va essayer de tirer son épingle du jeu par des combats, et c'est là où le bât blesse un peu : si ces scènes sont loin d'être loupées, elles ne font pas briller le jeu, et ne sont au final pas très intéressantes en dehors de 1 ou 2 boss qui remontent le niveau.

Le système manque clairement de feed back, donnant le sentiment de taper dans le vide. Heureusement, Neva peut compter sur tout le reste pour briller, par ses petits scènes de plateforme, son rythme, son ambiance et bien sûr, l'émotion qu'il procure.

Neva, un pari presque réussi avec quelques maladresses, mais rien qui ne va venir entamer mon enthousiasme pour un jeu qui répare les cœurs.

