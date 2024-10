Wojciech Piejko (directeur et concepteur chez Bloober Team) aux côtés de Wojciech Piejko (directeur et producteur de leur prochain jeu Cronos: The New Dawn) a déclaré à IGN que l'équipe était ouverte à toutes les opportunités qu'elle trouverait intéressantes."Je pense que nous sommes toujours ouverts. Si nous avons l'opportunité, nous la saisirons." Le remake de Silent Hill 2 à reçu un accueil critique élogieux et à dépassé le million en quelques jours laissant de nombreux fans de la franchise d'horreur jusque-là en sommeil avides d'en avoir plus."Il y a des opportunités qu'il faut saisir. Comme pour Silent Hill 2, vous pouvez refaire la légende. Donc oui, je crois que tout est possible."La décision sera également entre les mains de Konami, l'éditeur de Silent Hill, bien qu'il soit vraisemblablement satisfait du résultat du remake de Silent Hill 2. Cependant, rien n'a encore été annoncé concernant un autre remake ou une suite complète.