Le jeu vient d’être mis en ligne aujourd’hui et il y a déjà une levée de boucliers par les fans de la série.En effet, il vous faudra obligatoirement avoir un abonnement PlayStation Plus Premium pour pouvoir y jouer.Le jeu est donc non disponible à l'achat, ce qui veut dire qu'au moment où votre abonnement prendra fin, le jeu ne vous appartiendra plus.Et attention à vous les chasseurs de trophées, le jeu ne propose aucune liste de trophées et donc encore moins un Platine.C'est totalement honteux.