Jeux Video

Parce que là, ça va loin si on en croit les stats de PlayStation Trophy qui oui, ne sont pas totalement représentative mais permet d'avoir un échantillon de 3,1 millions de comptes PSN :- Lancement encore moindre que Concord (-28,6%).- Ne parlons pas du comparo avec TLOU2 Remaster (-98,5%)Sur Steam, pic de 2600 joueurs le week-end, ce qui en fait le 3e pire lancement d'un jeu PS Studios, ne devançant que Concord et Sackboy Adventure.Mais Astro est dans le top 5 des meilleures ventes PSN US + Euro en septembre donc tout va bien