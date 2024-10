Divers

Salut tout le monde et merci d'avance à ceux qui prendront sur leur temps pour me répondreJe vais avoir fin décembre une prime de fin d'année (~1000€ mais je peux pousser à 1200) et ayant depuis peu l'adaptateur PC pour PSVR2 (pour lire les bluray 3D SBS vu que ces chiens de sony nous filent même pas ça su PS5 à défaut de faire des jeux) je voudrais me faire un "petit" PC pas trop dégueu pour me gaver avec les mods VR (j'ai tester HalfLife2 VR sur mon laptop pro mais la radeon 780m intégrée tousse quand même vachement pour dire que le jeu date pas d'hier).Que me conseillez-vous comme config (sans écran, le PC sera branché sur l'OLED 4K du salon) pour ce budget là (sachant donc que la finalité c les mods VR et les mods 3D stéréoscopique SBS dans le PSVR2, mais pas forcément pour les jeux archi récents vu le budget et clairement pas pour faire du black myth wukong en 4K@120fps path tracing même en flat) ?Intel/nVidia/AMD je suis fermé à rienMerci d'avance ^^