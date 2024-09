Suite à la sortie desur PC, certains joueurs se sont plaints de l'obligation de devoir utiliser un compte PSN pour à ce jeu 100% solo. Les pcistes ayant à cœur la possibilité d'avoir le choix dans leur façon de pratiquer leur passion pour les jeux vidéo, ce forçage de Sony qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre avec Helldivers 2, a poussé le moddeurà agir afin de proposer une solution.C'est ainsi que depuis 3 jours, unpermettant tout simplement de contourner l'obligation d'avoir un compte PSN pour y jouer.L'auteur indique sur la page du mod que : "Ce dernier ne touche ni ne modifie aucun code de jeu original et n’est PAS destiné à encourager le piratage." Il s'agit donc d'une manière légale de se passer de l'obligation d'avoir un compte PSN pour jouer àsur PC et qui pourra probablement être appliquée aux futurs jeux Sony qui sortiront sur cette plateforme.

posted the 09/24/2024 at 03:04 PM by tripy73