Je vais à l'essentiel :

Au moment où j'écris ces lignes, Horizon Zero Dawn a 4200 joueurs (56 500 max) avec un 87% contre 3800 (40 500 max) pour Forbidden West et 87%



GoW c'est 7900 (73 500 max) avec un 95% contre 26 000 joueurs et un score de...63% pour Ragnarok

Ce dernier est 5e des top ventes en France, top 4 aux USA et top 6 dans le monde pour un jeu sorti hier (19/09/24).



Ils ne semblent pas intéressés le public Steam, surtout des jeux sortis il y'a quelques temps. Les premiers opus ont du attirer la curiosité car ce sont 2 grosses licences qui arrivent sur un autre support.



PS : Ghost of Tsushima c'est 8400 joueurs (77 000 max) pour un score de 90, jeu sorti en mai 2024