Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème avec l’Epic Game Store, en effet mi-juin, Midnight Suns était gratos. Je l’ai ajouté à mes jeux. Et hier soir je faisais un tour de mes jeux à faire en regardant si il y avait des DLC ou non pour les acheter, je n’ai pas retrouvé le jeu ! J’ai regardé dans la barre de recherche car un coup j’ai eu un bug d’affichage comme j’ai eu un coup le problème avec Maneater mais il me le propose de l’acheter !



J’ai même regardé sur listing d’achat aucune réf, et comme un connard j’ai effectué un tri dans mes mails il y a 2 semaines ! Je suis persuadé pourtant de l’avoir ajouté ! Je ne geek plus trop sur PC en ce moment car depuis mi-juin j’ai commencé AC Valhalla qui a un contenu colossal …



Bref je me demande si c’est déjà arrivé à quelqu’un ce problème.