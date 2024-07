Bien qu'il appartienne à l'une des plus grandes entreprises du monde, le responsable du marketing EMEA de Xbox déclare que la marque doit se montrer "plutôt combative" lorsqu'il s'agit d'obtenir des investissements en marketing.



"Du point de vue du financement, nous devons travailler très dur face à la concurrence", déclare Michael Flatt, directeur du marketing pour la région EMEA.



La PlayStation de Sony est le plus grand concurrent de la marque sur le marché des consoles, et "malheureusement, ils nous dépassent", déclare M. Flatt. "Ils bénéficient de fonds marketing dont nous ne pouvons tout simplement pas profiter. Mais c'est tout à fait normal. Nous adoptons ce que j'appellerais une approche fiscalement plus responsable en matière d'investissements dans les médias.



Alors que la Xbox de Microsoft a commencé par suivre le modèle commercial traditionnel des consoles, un élément central de sa stratégie réside désormais dans son service d'abonnement, Game Pass, qui propose une large sélection de jeux à télécharger sur les consoles Xbox, les PC et d'autres plates-formes.



"Nous n'avons pas la chance de disposer d'énormes budgets médiatiques, c'est pourquoi nous devons faire preuve d'une grande combativité et d'une grande ténacité pour obtenir des fonds qui iraient probablement ailleurs", explique-t-il à Marketing Week.



EMEA : pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique