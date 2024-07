F-Zero 99 accueille de nouveaux contenus. La mise à jour 1.4.0 propose aux abonnés du Nintendo Switch Online un nouvel événement : le festival dont le but est de récolter des pierres précieuses sur les circuits afin de débloquer de nouveaux contenus.L'autre nouveauté est l'ajout des personnages emblématiques de la série : Captain Falcon, Samurai Goroh, Pico et Dr. Stewart, qui seront contrôlés par l'IA en tant que « Rivaux vedettes ».La mise à jour introduit également de nouvelles émoticônes. Pour les utiliser en course ou en mode spectateur, maintenez le bouton L ou R et appuyez sur A, B, X ou Y au début de la course. Ce qui ne sert vraiment à rien mis à part spammer la tête de votre pilote favoris... à voir si cette possibilité s'étend à d'autres images par la suite.Le mode équipe fait nouvel figure en mettant en compétition quatre groupes et non plus simplement deux. Les joueurs partagent alors entre eux la capacité de s'envoler sur la voie céleste en plus des éléments de gameplay habituels de ce mode.Cette mise à jour, bien que pas indispensable, a permis de ramener des joueurs sur le mode en ligne du jeu !