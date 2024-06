Nouvelle vidéo aujourd'hui où je reviens en détail sur la collaboration entre Argonaut Software, les développeurs anglais, et Nintendo pour le développement du Super FX et de Starfox sur Super Nintendo.Et vous allez le voir, cette collaboration n'a pas été un long fleuve tranquille, avec des méthodes de travail et des idées parfois complètement aux antipodes entre nos amis anglais et nippons.Forcément, s'en suivra frictions, mésententes et incompréhensions concernant la direction que le jeu devait prendre, ce qui impactera ce que sera le produit au final.Retour dans les entrailles méconnues du développement de Starfox et du Super FX ...