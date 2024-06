PuissanceNintendo

Le site 404 Media a pu analyser le contenu d'une base de données interne à Google contenant "six ans de problèmes potentiels liés à la vie privée et à la sécurité", des soucis rapportés aussi bien par certains utilisateurs que par certains employés de Google au cours de leurs missions de contrôle.Dans cette base de données, plusieurs vidéos "privées" de Nintendo ont été découvertes, sur une période courant de 2013 à 2018. Cela ne date donc pas d'hier, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mode d'accès aux vidéos en question : d'après 404 Media, une personne travaillant pour Google (probablement sous contrat via une société extérieure) a pu voir des vidéos normalement confidentielles préparées par Nintendo, découvrant ainsi de nouveaux jeux jusqu'à lors non annoncés et les dévoilant en avant-première sur Internet.Et dire qu'on se demandait récemment encore comment certains leaks apparaissaient : dans le cas présent,. Google, qui aurait mené une longue enquête interne pour identifier la source du problème — il est probable que Nintendo ait fait le lien entre ses vidéos en mode "privé" et l'apparition d'infos confidentielles sur la Toile, a conclu que les divulgations n'étaient "pas intentionnelles".