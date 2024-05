Pub officielle du jeu sur mobile,mais on n'est pas à l'abri d'une erreur de logo(déjà arrivé avec Octopath Traveler II).Après ce ne serait pas totalement choquant de la part d'Atlus vu leur passif sur Xbox.

Like

Who likes this ?

posted the 05/28/2024 at 07:40 PM by shanks