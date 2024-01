bon jme fais chier jvous preshot des prix Day one de jeux xbox a venir (c'est une approximation des tarifs apres com revendeurs eneba/gamivo ,cela dit depuis le temps que j'observe le delire je pense que vous pouvez vous y fier)20/03/2024PRIXclé argentine eneba/gamivo14/02/2024PRIXclé argentine eneba/gamivo13/02/2024PRIXclé nigeria eneba/gamivo16/02/2024PRIXubisoft+ turquie via gift card02/02/2024PRIXclé argentine eneba/gamivo (pas de jeux Bandai namco recent en egypte/nigeria donc ne sortira pas dessus ,du moins pas D1)22/03/2024PRIXgif card turquie (les jeux de capcom ne sont ni en egypte ni au nigeria ,le prix a explosé en argentine capcom l'a passé de 32€ a 67€ apres la chute du pesos)02/02/2024PRIXclé argentine eneba/gamivo (pas de jeux warner bros recent en egypte/nigeria donc ne sortira pas dessus ,du moins pas D1)26/04/2024PRIXclé argentine eneba/gamivo (pas de jeux Bandai namco recent en egypte/nigeria donc ne sortira pas dessus ,du moins pas D1)voila n'hesitez pas a me demander pour des jeux que j'aurai oubliéje n'ai mis que des jeux daté ,mais l'ubisoft + a l'image de skull and bones comptez deja 6€ pour star wars outlaws et autres jeux que pourrait sortir ubisoft cette annee.