Il est d'une inventivité de tous les instants, une invitation à découvrir ses secrets les mieux gardés. Withering Rooms est une proposition comme il est rare d'en voir, et j'invite toute personne lisant cet avis à aller tester ce petit miracle.

L'ambiance y est pesante tout du long et dans les profondeurs, c'est quasi irrespirable, comme Silent Hill en son temps. Le système de combat au corps-à-corps manque de finition, mais le jeu est tellement généreux en contenu et secrets alors qu'il est développé par une seule personne, que j'ai honte de faire le moindre reproche.

Le côté Rogue aurait pu être rebutant, mais le jeu permet de sauvegarder vos objets préférés, et l'avancée dans le chapitre en cours reste enregistrée (les objets importants comme les clefs le sont définitivement).

WR est un Rogue-lite, Survival Horror, Souls-like, un mélange étonnant qui pourrait avoir du mal à exister et pourtant, le jeu réussit le miracle de tout faire fonctionner ensemble, car chaque mécanique se répond l'une entre elles pour ne faire qu'un tout cohérent./

Dire que j'ai adoré Withering Rooms est un euphémisme, j'en suis carrément tombé amoureux, et il me l'a bien rendu car c'est un chef d'œuvre.

posted the 05/26/2024 at 05:05 PM by obi69