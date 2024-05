Vous savez ce jeu que vous n'attendez plus d'attendre sur Switch et qui nous reviendra peut-être (mais pas sûr) dans une édition refaite sur Switch 2... ? Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, alors que je me réjouissais de refaire une partie pour la première fois depuis bientôt 10 ans que Xenoblade Chronicles X est sorti, j'eu découvert la saignante nouvelle que mon exemplaire n'est plus si lisible qu'il ne l'était auparavant il y a bientôt 10 ans quand j'y jouais pour la première et unique fois...



Pour infos, si ça vous intéresse, l'on me demande d'éjecter le disque (erreur 150-1031 à l'appui) après avoir validé la toute première quête du jeu, soit dans le bâtiment du BLADE de New L. A.. (Alors je peux faire deux-trois pas ou aucun avant que ça bloque, mais ça finit toujours par bloquer dans les 5 secondes après la validation.)



Et ma question c'est... est-ce que contacter Nintendo pourrait avoir du sens ou bien je suis foutre de foutre, foutrement niqué avec mon jeu et ses caprices d'enfants qu'il me fait ?

(C'est possible encore ça de faire dérayer une disque par un tiers ?)



Autre détail, s'il me faut le préciser, ma console est française, elle n'est donc pas limitée (ou « région-lock » si vous préférez).

Puis pour ce qui est de la console et sa lentille, je doute qu'elle flanche au vu du peu d'heure que j'ai passé dessus, soit 500 heures pour une estimation large, dont facilement le tiers sur Xenoblade Chronicles X. J'ai pas joué à tout les jeux de la console qui m'intéressait dessus, juste les plus importants (hormis les jeux Wii) : Nintendo Land, Mario Kart 8, Hyrule Warriors, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires et Xenoblade Chronicles X.

Quant à Zelda Wind Waker HD, lui, il attend patiemment depuis bientôt une décennie sur la console en dématérialisé (offert par Nintendo lors d'une action de promotion) ; mais du coup, j'imagine que je vais enfin m'y mettre au vu de comment ça coince avec Xenoblade Chronicles X...