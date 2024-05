J'ai terminé la trilogie hier et je dois avouer que cela m'a hypé de ouf ! Le lore est pas mal, l'histoire aussi ! Dire que le jeune moi de 2014 aurait dit que c'était de la merde ! Je regrette pas d'y avoir joué !

posted the 05/19/2024 at 04:04 PM by zenkaizer