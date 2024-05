Bonjour à tous (et joyeuse Pentecôte aux chrétiens),



Je cherche à offrir pour les 6 ans de mon fils aîné une manette Switch, le modèle pro.

Je cherche un modèle à la fois officielle et customisé (avec Donkey Kong si possible).



Malheureusement j'ai l'impression que ce genre de modèle est fabriqué sous licence Nintendo par un tiers, avec une qualité moyenne qui en découle (je crois que la marque est Action A).



Existe t il des manettes pro Mario/Donkey Kong etc mais fabriqué par Nintendo?



Merci pour vos retours