Vu les récent changement dans l'organigramme de Sony, se pourrait - il que le Showcase de Playstation se déroule finalement à la dernière semaine de Mai? (soit dans la nuit de Jeudi à Vendredi ou celle de Vendredi à Samedi) pour ainsi être plus proche de la prise de fonction des nouveaux PDG : Hermen Hulst et Hideaki Nishino le 1er Juin.

D'autan plus que l'on sait que ces Showcase sont pré-enregistrer ( même si elle n'empêche pas des modifs de dernière minute).



De votre point de vue, c'est plausible ou pas?