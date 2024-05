Jeux Video

Je mets ça en blog pour éviter que quelqu'un ne relaye plus tard la rumeur en question qui n'en est pas une.



Jeff Grubb a indiqué dans son podcast que la raison de l'attente envers un Ghost of Tsushima 2 pourrait venir d'un autre jeu en développement parallèle chez Sucker Punch, possiblement le retour de Sly Cooper.



Sauf qu'il a aussi dit CLAIREMENT que tout cela n'était que de la simple spéculation mais trop tard, certains sites et forums se sont empressés de reprendre l'info comme une rumeur.



Jason Schreier est donc intervenu pour briser tous les espoirs :



- Non, aucun retour de Sly Cooper n'est dans les plans de Sony.

- Sucker Punch ne bosse que sur Ghost of Tsushima 2.

- L'unique raison de l'attente est que de gros AAA, c'est très très long à faire aujourd'hui (6 à 7 ans).