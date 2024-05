Selon Midori, elle s'est jamais trompé sur Sega par le passé et idem pour Atlus.- la fenêtre de sortie en interne pour le reboot de Jet Set Radio (le GaaS) est pour fin 2026- Jet Set Radio Remake est développé par la team originale du jeu et des mecs de la Team Yakuza- les Remake de Jet Set Radio et Crazy Taxi devraient sortir le premier semestre 2026- les Remake sont à la moitié de leur développement- Les Remake et Reboot ont commencé leur pre prod en 2021Et commencé la production en 2022- la plupart des autres reboot ont commencé à la même époque- Les reboot les plus avancées sont ceux de Golden Axe et Virtua Fighter 6- VF6 devrait être annoncé cette année- Le remake et le reboot de Crazy Taxi sont en cours de développement avec l'équipe originale d'AM2 et d'autres employés de Sega.A noter que Gematsu avait repéré la classification de Alex Kidd, After Burner, House of the Dead, Outrun, Super Monkey Ball, Altered Beast, Eternal Champions, Kid Chameleon.Selon Tom Henderson environ 10 classiques de SEGA ont reçu le feu vert pour la production entre 2020 et 2021.Les jeux approuvés incluent les cinq déjà annoncés que nous avons reçus aux Game Awards ; Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi.Selon lui, Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion et Sakura Taisen auront tous de nouveaux jeux et en sont également à leurs premiers stades de développement.