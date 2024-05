J'ai fait un article hier sur les ventes catastrophiques d'Alan Wake 2 suite au dernier rapport financier de Remedy.En me baladant sur les news d'Alan Wake 2 sur Google, j'ai cru tomber sur mon article, mais finalement je suis tombé sur ça :Le même titre d'article, l'identique présentation du sujet paragraphe par paragraphe, la même utilisation de mots et il y a même la conclusion sur Silent Hill 2 et les ventes records des Resident Evil. La totale.Mon article d'hier ici :Donc Youssef Amenzou tu n'as rien écrit mon grand ne fait pas genreBon ça m'a pris que 10 minutes de faire l'article et on partage nos blogs par pure passion (la vraie !), mais j'avoue que c'était un peu marrant de se relire sur un autre site pseudo-journalistique.