Relayé par Insider Gaming, mais selon V Scooper qui aurait déjà eu des scoops mais à vérifier pour l'instant :Donc pour le prochain Tomb Raider chez Crystal Dynamics (partenariat avec Amazon Gaming) :- Full open-world- Se déroulera en Inde- Utilisation libre de la moto, du parachute & co- L'annonce pourrait intervenir très bientôt- Le lancement pourrait tomber dans le courant de cette année fiscale (avant fin mars 2024) mais comme d'hab, la source préfère ne pas s'avancer à cause des risques de reportAprès une sortie pour début 2025 ne serait pas si choquant, 4 ans et demi après Marvel's Avengers tout de même.Par contre j'avais vraiment pas envie d'un énième monde ouvert