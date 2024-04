Je vous propose cette semaine deux nouvelles vidéos tournée avec l'ami Laurent.Sur la première, on revient sur les contraintes d'affichage des 8 principaux ordinateurs 8 bits de l'époque (Apple 2, Atari 8 bits, ZX Spectrum, Oric-1, Commodore 64, Thomson MO5/TO7, MSX, Amstrad CPC). Et là on comprend mieux les efforts d'ingéniosité dont ils devaient faire preuve pour s'adapter ...Et sur la seconde, on s'attaque à un jeu mythique, Boulder Dash, qui a été converti sur l'ensemble des machines (soit directement ou via des clones), en comparant les différentes versions.