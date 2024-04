Et 2007, c'est aussi l'année de lancement de Game Forever !

Game Over a fermé la zone testeurs en janvier 2007, et Game Forever a ouvert en mai 2007. Durant cette période de 3 mois, une pré-version de Game Forever avait été mise en ligne, et une petite équipe a pu en tester les fonctionnalités, notamment sa base de données ouverte où chacun peut ajouter des jeux.

Du même coup, il y a eu en 2007 un énorme effet de rattrapage pour l’équipe, avec une grande part de jeux rétro qui n’étaient pas présents dans la base de données des tests de Consoles +.

La Xbox 360 faisait une timide entrée tandis que la PS3 se faisait encore attendre.

Seule la Wii s’installe, avec Zelda – Twilight Princess et Wii Sports en tête avec 3 avis ; des jeux sortis fin 2006, qui participeront au lancement phénoménal de la console.

Sans oublier Super Mario Galaxy !

Pour cette première année de Game Forever, 269 avis ont été rédigés par 17 membres. Satanos a posté ses 67 avis durant le seul mois de juin, avant de partir pour d’autres aventures, notamment une chaîne YouTube toujours en activité.